L’altra carestia del reparto offensivo

Come sottolinea La Nazione, oltre alla carestia di gol infatti, il reparto offensivo sta vivendo anche un problema nel saltare l’uomo. Il ko di Nico e quello di Sottil, che stava convincendo più di tutti, hanno messo in difficoltà un reparto di cui il simbolo in questo momento è certamente Ikoné.

Il francese era stato presentato come un grande slalomista che potesse creare superiorità numerica, ma in questo momento l’ex Lille e tutt’altro che questo tipo di calciatore. Se alle sue difficoltà si vanno a sommare quelle di Saponara, fantasista part time, e quelle di Kouame, esterno adattato, il risultato non è sicuramente dei migliori.