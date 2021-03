L’altra faccia della medaglia: Castrovilli rischia gli Europei. E per il rinnovo come si mette?

C’è chi sale, ma anche chi scende. Quest’ultimo è il caso di Gaetano Castrovilli, alle prese con dei problemi fisici che gli hanno impedito di giocare a Benevento. E che difficilmente gli permetteranno di partire dal 1’ contro il Milan. Il pugliese sta cercando di ripartire nel modo giusto, dopo l’ultimo periodo che rischia di costargli un posto in Nazionale. Fino ad oggi, il suo campionato è stato un alti e bassi continuo, alternando ottime prestazioni a passaggi a vuoto.

La classifica della Fiorentina ha fatto slittare anche l’incontro per discutere di un eventuale rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. Presto, come si legge su La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare il prolungamento per un’ulteriore stagione, fino al 2025. Le basi sono state gettate già qualche mese fa, ma molto dipende anche dalle prestazioni di Castrovilli fino al termine della stagione e dalla convocazione o meno agli Europei. Poter partecipare ad una vetrina così importante alzerebbe sicuramente le quotazioni del centrocampista pugliese.