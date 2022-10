L’altra partita del girone: il Riga tenta di ripetere l’impresa, strappare un punto (utile anche per la Fiorentina) alla capolista

Questa sera, in contemporanea con Fiorentina-Heart of Midlothian delle 18:45, si giocherà, come di consueto in Conference League, anche l’altra partita del girone A. Dopo essere riusciti nell’impresa di fermare una squadra molto più attrezzata, come l’Istanbul Basaksehir, i lettoni dell’RFS oggi riproveranno a “dare una mano” alla Fiorentina.

Nella terza giornata, infatti, la squadra di Riga aveva fermato i turchi di Belözoğlu sul risultato di 0-0, nonostante essere finiti in dieci uomini. Questa volta, però, dovranno vedersela in trasferta in un campo dove la formazione di Italiano è uscita con ben tre reti subite. Strappare un altro punticino, o perché no, anche qualcosa di più farebbe molto comodo alla Fiorentina, che può ancora sperare di riacciuffare un posto per gli ottavi di finale.