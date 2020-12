L’altro ‘americano nuovo’ della Serie A in linea con Commisso, Fonseca: “Friedkin? Non ci ha imposto alcun obiettivo…”

Non c’è solo Rocco Commisso, anche Dan Friedkin rappresenta una figura nuova alla voce “americani in Serie A”, avendo comprato la Roma durante il 2020. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha descritto un approccio simile per quanto riguarda gli obiettivi stagionali: “Non c’è bisogno che il presidente mi chieda nulla. Io ho fissato dal primo giorno di questa stagione l’obiettivo: vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. L’anno scorso siamo arrivati quinti, fare meglio vuol dire entrare nelle prime quattro. Sappiamo che ci sono 7-8 squadre molto forti che vogliono lo stesso, ma lotteremo per fare meglio”. Un trend simile a quello di Commisso se vogliamo, perché anche il presidente della Fiorentina non ha imposto alcun obiettivo specifico, se non quello di migliorare la stagione precedente.

