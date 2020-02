L’altro aspetto della partita di oggi cui prestare attenzione: tre viola rischiano di saltare il Milan

Certamente l’obiettivo principale della Fiorentina quest’oggi sarà quello di battere la Sampdoria. Su questo non ci piove, data anche la delicata situazione di classifica. Ma casomai fosse possibile, la squadra di Iachini dovrà prestare attenzione anche ad un altro fattore, ovvero quello dei cartellini. In particolare Chiesa, Lirola e Pezzella dovranno cercare, nei limiti del possibile, di non farsi ammonire. In quanto diffidati, infatti, un giallo oggi costerebbe loro la partita con il Milan, altro impegno importantissimo di scena Sabato prossimo al Franchi. Inutile dire che affrontare i rossoneri senza uno o più di questi giocatori, potrebbe essere per la Fiorentina un problema non da poco.