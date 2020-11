L’amarezza di Diego Della Valle: “Eravamo nel pieno dello sviluppo di una serie di progetti che stavano cominciando a dare dei segnali positivi”

L’ex Presidente della Fiorentina Diego Della Valle ospite della Milano Fashion Week, si è soffermato sulle dinamiche del suo gruppo, che ha dovuto affrontare la crisi in un momento di cambiamento radicale. “Eravamo nel pieno dello sviluppo di una serie di progetti che stavano cominciando a dare dei segnali positivi”, ha spiegato l’imprenditore. “Abbiamo deciso di accelerarli, sperando che a giugno si possa lasciare alle spalle questa situazione. Stiamo cercando di portare a termine il cambiamento di pelle dell’azienda. Un cambiamento che passerà attraverso nuove forme di comunicazione, per approcciare una nuova fascia di consumatori, senza perdere il nostro heritage. Vogliamo essere quello che siamo e comunicarlo in modo molto moderno”.

