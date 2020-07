L’ambizioso programma di mercato: Tre giocatori di prima fascia (più Amrabat) per portare la Fiorentina a tornare a giocare nelle Coppe

La Fiorentina ha un obiettivo dichiarato per la prossima stagione: conquistare un piazzamento in campionato che le consenta di tornare a giocare nelle Coppe Europee. Per questo motivo, si legge su La Gazzetta dello Sport, nella prossima campagna acquisti, Joe Barone e Daniele Pradè sono decisi a ingaggiare tre giocatori di prima fascia, più Amrabat dal Verona. Tanto serve, a loro giudizio, per rendere la squadra competitiva. Insomma, di lavoro nel prossimo mercato ce ne sarà da fare molto.

