L’America spende e vince nel giro di due anni a Roma: ecco quanto i Friedkin hanno investito per riportare un trofeo nella capitale

A seguito del successo in Uefa Conference League, il portale calcioefinanza.it analizza gli investimenti della proprietà americana della Roma necessari per tornare al successo continentale. Il patron statunitense, Dan Friedkin, è riuscito a portare un trofeo nella capitale per la prima volta dopo l’era Sensi, nonché il primo titolo europeo riconosciuto dall’UEFA. Un titolo arrivato dopo oltre 550 milioni versati dalla proprietà USA nelle casse del club giallorosso.

Tra acquisto delle quote e successivi versamenti nelle casse del club, i Friedkin hanno già investito 563,9 milioni di euro nel giro di poco meno di due anni. Tra questi, 199 milioni per acquisire il club, 5,9 milioni per l’acquisto di ulteriori azioni e 359 milioni per la gestione della società. Per le sole esigenze di capitale, in pratica, i Friedkin hanno versato circa 580mila euro al giorno nella Roma in quasi due anni.