L’amichevole della Fiorentina ha un ospite speciale. Presente in tribuna… Di Vaio: indizi di mercato?

In questo momento, è in corso l’amichevole Fiorentina-Always Ready allo stadio Artemio Franchi. Oltre a circa un migliaio di tifosi, in tribuna, è presente anche il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. Lo riporta Radio Bruno Toscana nel corso della partita.

La presenza del ds rossoblù accende possibili piste di mercato. L’idea numero uno riguarda l’interesse del Bologna nei confronti del terzino Aleksa Terzic, oggi titolare contro i boliviani. Attenzione, anche, a Pierluigi Gollini, che potrebbe entrare nella seconda frazione di gara; il portiere può lasciare Firenze a gennaio e i rossoblù sono tra le concorrenti.