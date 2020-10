L’amico rivela: “Sarri mi ha detto che un giorno allenerà la Fiorentina”

Viaggio nei luoghi tanto cari a Maurizio Sarri, nel Valdarno, tra Vaggio e Piandiscò, dove vive l’ex tecnico di Napoli e Juventus. E’ quello fatto da La Nazione che ha anche sentito Vittorio Casucci, ex dirigente del Figline, uno che conosce Sarri da una vita: “Mi ha detto che un giorno allenerà a Firenze, quando non lo so, ma di sicuro succederà. Ora cosa dice? Parla poco, ma io so bene come la pensa, ci siamo sentiti poco tempo fa… E anche i suoi genitori sarebbero felici”.

0 0 vote Article Rating