L’ammissione di Calvarese: “In un Fiorentina-Napoli ho espulso Cuadrado per simulazione, ma in realtà era rigore”

L’ex arbitro di Serie A, Gianpaolo Calvarese, ha parlato anche di un ex giocatore della Fiorentina nel corso dell’intervento a Radio Punto Nuovo Sport Show.

Queste le sue parole: “Cuadrado è un giocatore difficile da arbitrare. In un Fiorentina-Napoli gli diedi doppio giallo per simulazione, invece era rigore. Per me personalmente è difficile da arbitrare perché tecnicamente è rapido. Noi studiamo tanto, ma non è semplice. Non è pericoloso lui, ma la sua rapidità porta fatica nei giudizi. Un giocatore più è forte tecnicamente, più è rapido, più è complicato. Si fanno tante cose buone ma si ricordano solo gli errori”.

Continua così Calvarese: “Ho sentito che Gasperini non capisce alcune decisioni, Caressa che chiede di venire a spiegare determinate cose. Io dico che un problema c’è, qualcosa non mi torna perché se lo dicono tutti insieme qualcosa non funziona. Questo va spiegato, va cercato di comunicare. Trasparenza? Si possono rendere ascoltabili le comunicazioni tra arbitro e Var? Con la tecnologia si può fare tutto: si va sulla Luna, il Papa ha fatto aperture importanti, dal Covid abbiamo tratto di positivo che con il digitale si può fare di più. Con gli addetti ai lavori uniti alla tecnologia si possono evitare tanti errori”.