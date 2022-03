L’amore per Firenze di Babacar: “E’ sempre bello tornare a casa, sono grato per l’amore ricevuto” FOTO

L’ex attaccante della Fiorentina Khouma El Babacar ha approfittato della pausa per le Nazionali per tornare a Firenze. A riferirlo è lo stesso attaccante senegalese classe ’93, di proprietà del Sassuolo e attualmente in prestito al Copenaghen, che ha pubblicato un post su Instagram.

“È sempre bello tornare a casa. Firenze è la mia casa, vedo l’affetto e l’amore e ne sono grato. Forza Viola”, questa la didascalia scelta dal Baba.