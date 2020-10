Lampard perdona Marcos Alonso: “Non porto rancore a nessuno, sono episodi che capitano spesso”

Al termine della sfida contro il Crystal Palace, vita per 4-0, il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha avuto modo di tornare a parlare della lite di sabato scorso con l’ex Fiorentina Marcos Alonso, che si sarebbe lamentato di essere sostituito all’internato. Queste le sue parole: “Sarebbe sbagliato parlare all’esterno di quello che succede nello spogliatoio. Quella di sabato scorso era una partita in cui eravamo sotto 3-0 all’intervallo ed ho dovuto fare dei cambi. l’unica cosa che ho chiesto da sempre ai miei giocatori è quello di restare uniti nei momenti positivi e in quelli negativi, solo in questo modo i costruisce un gruppo di successo. Questo genere di cose non avrà ripercussioni sul resto della stagione, non posso portare rancore a nessuno. Adesso guardiamo avanti, siamo onesti l’uno con l’altro e lavoriamo per migliorarci. Sono cose che capitano spesso in uno spogliatoio”.

0 0 vote Article Rating