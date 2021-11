Lampi di vero Odriozola: Italiano può sorridere

Ce ne ha messo di tempo Alvaro Odriozola per togliersi la ruggine di dosso. Nelle ultime due stagioni tra Bayern Monaco e Real Madrid, il terzino della Fiorentina ha giocato appena 26 partite, per un totale di 1571’. Era dunque lecito aspettarsi un inizio di questo tipo, ma nelle ultime partite lo spagnolo ha dimostrato di esser cresciuto e di poter essere un giocatore importante per Vincenzo Italiano.

Finora, ha giocato sei partite da titolare ed è entrato per tre volte, tra cui contro lo Spezia quando ha servito l’assist a Vlahovic per la tripletta al termine di una bell’azione corale. Nell’ultima partita con la Juventus, è partito dal 1’ e dal suo destro è nata l’occasione più importante per la Fiorentina, sprecata da Saponara. Lo spagnolo sembra in netta crescita: superato l’ambientamente ad un nuovo campionato, Odriozola è pronto a sfrecciare sempre più veloce sulla fascia destra viola.