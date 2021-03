L’analisi degli ultimi dieci campionati e una media punti per la salvezza raramente così bassa

Mancano solo dieci partite al termine di questa Serie A 2020-21. La Fiorentina ferma a quota 29 in classifica, è ancora invischiata nella lotta per la salvezza, dalla quale una squadra considera matematicamente fuori al raggiungimento dei 40 canonici punti. In queste ultime dieci gare la squadra di Iachini dovrà affrontare in ordine: Genoa*, Atalanta, Sassuolo*, Hellas Verona*, Juventus, Bologna*, Lazio, Cagliari*, Napoli e Crotone* (*fuori casa).

Abbiamo analizzato le classifiche degli ultimi dieci anni e l’andamento di quella che potrebbe essere considerata la reale quota salvezza per questo campionato. Attualmente al terzultimo posto c’è il Cagliari a 22 punti. Negli ultimi dieci campionati solo due volte la terzultima squadra del campionato aveva fatto peggio dei sardi a dieci partite dal termine del campionato: lo stesso Cagliari nel 2014-15 aveva raccimolato 21 punti, mentre il Palermo nel 2016-17 solo 15. Tolto quest’ultimo punteggio (che di fatto sbilancerebbe troppo in negativo) e il punteggio più alto (28 punti il Lecce nel 2010-11) la media dei punti fatti dalla terzultima in ventotto partite è di 24,1 (due punti sopra l’attuale punteggio del Cagliari)

Per quanto riguarda invece la quota salvezza, ossia i punti fatti dalla terzultima squadra di Serie A a fine campionato, la media degli ultimi dieci campionati è di 34,8 punti fatti. Considerando però che il Cagliari ha il terzo peggior punteggio degli ultimi dieci anni, la quota salvezza ultima quest’anno è calcolabile intorno ai 34-35 punti.

Calcoli che non tengono conto dell’imprevedibilità del calcio, dei calendari delle squadre e di altri fattori che la matematica non può conoscere per certo. I numeri però dicono che arrivati a questo punto del campionato, questo non è l’anno più difficile per provare a salvarsi per le squadre ancora in lotta che sono un minimo staccate dalla zona caldissima della classifica.