L’analisi di Pradè sul mercato dell’oggi e del domani

“Abbiamo già il 70% della squadra pronta per l’anno prossimo, ma adesso dobbiamo pensare al presente. Si è parlato troppo del futuro e poco dell’attuale presente”. Con queste parole ieri il ds viola Daniele Pradè , prima della gara contro il Milan, ha commentato la rosa della Fiorentina in ottica presente ma anche futura. Perché se è vero che per il futuro sono stati fatti acquisti importanti per la prossima stagione, come Kouamé e Amrabat, spendendo in totale 70 milioni, l’attualità in casa viola conta tantissimo. Tanto per iniziare sono da valorizzare ancora di più giocatori arrivati nella sessione estiva come Erick Pulgar, ieri autore del pareggio su calcio di rigore ma ancora poca iniziativa da parte sua in fase di regia, e Lirola ad esempio, che sta sempre di più facendo sua la fascia destra mostrando continuità sia in zona offensiva che difensiva. Ci sono poi Cutrone, Igor, e Duncan, arrivati a gennaio in viola per poter far germogliare tutte le loro potenzialità. Tutti esempi questi che fanno capire quanto è importante provare a ottenere il massimo dai giocatori attualmente in rosa, pur essendo consapevoli che il prossimo anno vi saranno ulteriori rinforzi importanti. Ma il presente è adesso, e la squadra è questa. La strada da intraprendere per questa crescita va ancora trovata e stabilita del tutto, e questo dettaglio è chiaramente fondamentale anche per il futuro della squadra viola.