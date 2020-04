L’aneddoto del secondo anno dei Della Valle: “Al Franchi la palla scottava, dovevi vincere tutte le partite”

Alfonso Camorani, ex centrocampista della Fiorentina 2003/04 ha raccontato alcuni retroscena a CalcioLecce: “A gennaio arrivammo in quindici. Ci allenavamo in quaranta giocatori. Fuori c’erano gente del calibro di Lucarelli e Comotto. Fu fondamentale il mister ma anche il gruppo, fatto anche di gente che non giocava. Al Franchi la palla scottava, dovevi vincere tutte le partite. Quando arrivai perdemmo a Catania, perdemmo a Trieste. Prima di Mondonico c’era Cavasin. Dal suo subentro facemmo punti e realizzammo l’obiettivo di arrivare sesti per poi giocarci lo spareggio”.