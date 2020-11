L’aneddoto di Badelj a Simeone: “Devi chiamare il gol”. Ed è vero. Devi andare a trovarlo”

Simeone, ormai ex attaccante della Fiorentina, oggi “9” del Cagliari è uno dei nomi più caldi tra gli attaccanti di Serie A. Cinque gol in sette partite gli permettono di confrontarsi con Ibrahimovic e Ronaldo in testa alla classifica marcatori. Durante l’intervista per ‘MARCA Sport Weekend 2020’ ‘El Cholo’ ha rivelato un aneddoto di quando vestiva la maglia viola:

“Cerchi sempre di trovare la versione migliore di te stesso. Devi cercare di essere intelligente all’interno dell’area. Milan Badelj, alla Fiorentina, mi diceva sempre: “Devi chiamare il gol”. Ed è vero. Devi andare a trovarlo”.