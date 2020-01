L’aneddoto di Joao Pedro: “Abito nella casa di Astori. E’ un piacere ricordarlo in tanti momenti”

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Joao Pedro si è soffermato anche a parlare di Davide Astori. L’attaccante del Cagliari ha raccontato di abitare nella casa che è stata del compianto Capitano della Fiorentina: “Problemi a prendere la casa di Astori? No, c’è tanto spazio ed è un piacere ricordare Davide in tanti momenti. Ogni volta che pensi a lui, pensi a qualcosa di bello. Noi in questa casa abbiamo il piacere di ospitare tanti amici, alcuni giocano a calcio a cinque”.