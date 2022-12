L’aneddoto di Masini: “Quando la Fiorentina fallì stavo per partire in tour. Fu una notizia terribile, ero distrutto”

Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il Viola fa parte di me, ricordo quanto stetti male quando la società fallì e io dovevo partire per il tour. Il mio sogno sarebbe creare una squadra fatta di soli fiorentini. Allenatori del cuore? Ne ho tanti, da Malesani a Prandelli passando per Radice. Italiano è bravissimo, ha sposato un progetto e lo porterà in fondo. Certo bisognerebbe che sul mercato venissero presi i giocatori che lui vuole”.

E poi ha aggiunto: “Amrabat mi piace molto, si è inserito bene nel gioco di Italiano. Cabral? Nel calcio di oggi il centravanti rende in base al modo in cui gioca la squadra; non ho ancora capito se il problema è suo o del modulo in cui viene inserito”.