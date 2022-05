Lanna: “Battiamo la Fiorentina e ci salviamo. Stiamo facendo di tutto per rendere l’ambiente fantastico per noi e ostile per i viola”

C’è grande attesa a Genova, sponda Sampdoria, per la partita di lunedì contro la Fiorentina. Una gara che sarà determinante per la stagione delle due squadre.

Un’importanza che viene sottolineata anche dal presidente della Samp, Marco Lanna, intervistato da La Repubblica: Un giocatore vive per disputare gare del genere. Sono il sale del mestiere. Cosa volete che racconti alla squadra, basta ciò che dirà Giampaolo. Vincendo, chiuderemmo la pratica salvezza, senza bisogno di fare calcoli. Questa deve essere la mentalità, pensare solo a noi stessi, a prescindere da quello che potrà succedere alle altre squadre”.

Sulla Fiorentina ha detto: “È una squadra forte e in grande forma. Vuole l’Europa. Per superarla è necessario l’aiuto di tutto l’ambiente. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, dirigenti, allenatore, squadra, tifosi. La gente conosce l’importanza di questa partita, che è un po’ come il derby. Mi aspetto uno stadio pieno, una bolgia, tante volte il pubblico della Samp ha vinto le partite con il suo sostegno o perlomeno ha dato una grossa mano. Come società stiamo facendo di tutto per favorire l’affluenza, rendere l’ambiente fantastico per noi e ostile per i viola, e nell’immediata vigilia potrebbe esserci qualche altra sorpresa”.