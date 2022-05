Lanna: “L’obiettivo è raggiunto, ma onoriamo la partita con la Fiorentina”

In vista del match di stasera contro la Fiorentina, il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha lanciato il proprio messaggio, che fa seguito anche alla notizia che i blucerchiati sono matematicamente salvi.

“L’obiettivo è raggiunto – ha detto Lanna – Onoriamo la partita con la Fiorentina: sia una festa per i nostri tifosi e per i campioni del passato che ci vengono a trovare”. A Marassi saranno presenti alcune delle vecchie glorie della Samp, che erano state invitate per dare supporto alla squadra. Dopo quanto accaduto ieri però la Doria non ha più bisogno di spingere perché il traguardo salvezza è stato conseguito grazie alle defaillance degli altri.