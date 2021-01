L’anno di apprendistato di Martinez Quarta e il futuro della difesa viola che sarà nelle sue mani

Chiediamo spesso alla Fiorentina di programmare e di anticipare le mosse per non rimanere col classico cerino in mano e in ottica difensiva le cose potrebbero essere andate proprio così. Usiamo il condizionale perché non sappiamo ancora cosa potrà dare realmente Lucas Martinez Quarta ma è certo che lo spazio per lui è destinato a crescere, nel corso di questa stagione ma anche in prospettiva nelle prossime. L’argomento di queste settimane infatti è il mancato rinnovo di Nikola Milenkovic, che sembra ormai destinato a cambiare aria a fine stagione, vista la scadenza al 2022. La Fiorentina eviterà di perderlo a zero e probabilmente monetizzerà: ecco allora che l’argentino potrebbe essere pronto per prenderne l’eredità, dopo un anno di convivenza e di ambientamento con la maglia viola.

0 0 vote Article Rating