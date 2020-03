L’annuncio del Premier Conte: “Tutta Italia diventa zona protetta”

Con una conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che tutta l’Italia è diventata zona protetta. Rispetto al Decreto uscito nella notte tra sabato e domenica, che prevedeva la zona rossa per la Lombardia e altre 13 province italiane ( Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti e Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli), questa volta il provvedimento del Governo si estende a tutta Italia.

Queste le parole del Premier Conte: “Tutta Italia diventa zona protetta. Queste misure sono nel decreto che sto per firmare, saranno in Gazzetta ufficiale stasera ed entreranno in vigore domattina. La salute dei cittadini viene prima di tutto. Vanno cambiato le nostre abitudini. Non c’è tempo, i numeri ci dicono che i contagi, come le persone in terapia intensiva e i deceduti, stanno crescendo. Vanno cambiate le nostre abitudini, rinunciando tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con “Io resto a casa“. Saranno da evitare spostamenti sulla penisola tranne per comprovate ragioni di lavoro, comprovate necessità primarie o motivi di salute . Divieto di assembramenti in tutta Italia. Scuole e università chiuse fino al 3 aprile”.