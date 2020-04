L’annuncio dell’ATF: “In pochi giorni raccolti 5000 euro. Avanti Firenze, avanti Curva Fiesole”

L’Associazione Tifosi Fiorentina, ad una settimana esatta dall’inizio della raccolta fondi per far fronte alla situazione economica dovuta dall’emergenza del Covid-19, questo pomeriggio ha espresso il proprio entusiasmo per i risultati raggiunti. Tramite la propria pagina Facebook l’ATF ha annunciato il raggiungimento della soglia dei 5000 euro, e ringraziato i tanti tifosi che in soli sette giorni si sono messi “a lavoro” per dare un sostegno ai più bisognosi: “La raccolta fondi “DALLA CURVA FIESOLE CON TUTTO IL CUORE” ha incredibilmente superato la soglia dei 5000€. Non ci sono molte cose da dire, possiamo solo ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo inatteso traguardo. GRAZIE DAVVERO. Andremo avanti ancora qualche giorno per dare la possibilità a chi volesse farlo di donare anche semplicemente il drink del sabato sera o la/le birre del prepartita al pub. Siamo sicuri che ci sono ancora TIFOSI VIOLA che hanno voglia di partecipare ed essere parte attiva di questa nostra iniziativa nata dal CUORE. AVANTI FIRENZE, AVANTI CURVA FIESOLE!”