L’annuncio di Nardella: “E’ arrivato il sì del Ministero della Cultura al progetto per il restyling del Franchi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto al congresso della Uil, ha rivelato delle importanti novità sul progetto relativo al restyling dello stadio Artemio Franchi.

“Lo scorso 30 giugno è arrivato il parere positivo del Ministero della Cultura a proposito del progetto del Franchi. Siamo molto contenti, ringrazio tutte le parti in causa per il modo tempestivo in cui è arrivato tale parere che accelera il percorso burocratico. Adesso ci sarà l’approvazione in giunta, poi si passerà alla progettazione definitiva dei lavori”.

Continua così Nardella: “Le perplessità di Pessina? Ognuno ha portato le sue indicazioni, poi la decisione finale spetta al Ministero che – come ha detto – ha dato l’ok al progetto. Non c’è stato alcun cambio importante rispetto al prospetto iniziale”.