L’annuncio ufficiale di Nardella: “Ecco le due novità per l’impianto fotovoltaico e le recinzioni. Si parte nel 2023”

Anticipate da La Nazione e confermate anche in via ufficiale dal sindaco Dario Nardella, ci sono un paio di novità su quella che sarà la morfologia del nuovo Franchi, integrato in un quartiere di Campo di Marte del tutto rinnovato. Questa l’anticipazione via social del primo cittadino di Firenze:

Due novità per il #NuovoFranchi:

– colorazione dell’impianto fotovoltaico integrata con i materiali utilizzati per evitare riflessi

– recinzione visivamente permeabile con tubolari metallici Fine 2023 l’inizio dei lavori.

Nel 2026 il nuovo stadio. #FirenzeCresce pic.twitter.com/zay6kcbpha — Dario Nardella (@DarioNardella) January 21, 2023