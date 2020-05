L’anticipo decisivo di Pradè e la Fiorentina si gode Igor: il brasiliano “strano”

Era tra i calciatori che maggiormente aveva stupito la dirigenza viola nella prima parte di stagione e forse sarebbe stato un obiettivo del prossimo mercato ma la contingenza della situazione in classifica e la voglia di anticipare la concorrenza hanno fatto la differenza: e così, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, a gennaio, Pradè ha deciso di anticipare tutti e portarsi subito a casa Igor. Difensore brasiliano ma decisamente atipico, forse perché cresciuto calcisticamente in Austria fin dai 18 anni e poi sbarcato lo scorso anno alla Spal. A 22 anni è diventato viola, subito titolare e quasi sempre presente fino allo stop del campionato. Pochi fronzoli per lui, a differenza dei suoi connazionali, e molta praticità, pur senza lesinare in numeri tecnici, come il doppio passo che fece da preludio ad un assist al suo esordio in Serie A in quel di Ferrara. Nel giugno 2021 Igor diventerà definitivamente della Fiorentina, con il riscatto obbligatorio a completamento dei 7 milioni di un’operazione utile ad anticipare qualsiasi tipo di concorrente.