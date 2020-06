L’Antitrust è chiaro: impossibile trasmettere partite in chiaro

Nelle ultime settimane, visto l’obbligatorietà di svolgere le partite a porte chiuse, si era ipotizzata la possibilità di vedere le partite, o soltanto alcune, in chiaro. Nella giornata di oggi però è arrivata la decisione ufficiale, che va contro quanto auspicato finora. Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal Corriere della Sera, il comitato Antitrust ha informato la Lega di Serie A in merito all’impossibilità di trasmettere in chiaro due sfide di questo fine settimana. Secondo l’Antitrust, rispettando i contratti con i broadcaster e la Legge Melandri, non è possibile trasmettere gare in chiaro. Ergo non andranno in onda Atalanta-Sassuolo su TV8 di Sky e Verona-Cagliari sul canale Youtube di Dazn.

Sono invece confermate le disposizioni a riguardo della trasmissione degli Highlights delle partite di Serie A di qui a fine campionato: verranno imposte le riduzioni degli embarghi fino alla fine del campionato, con Rai e Mediaset che trasmetteranno le sintesi da lunedì rispettivamente alle 21.30 e alle 23.45.