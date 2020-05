Lanzafame: “Il mio ex tecnico Iachini ha una grande chance sulla panchina viola, ma per riportare la Fiorentina in alto ci vorrebbe Spalletti”

L’attaccante dell’Honvéd FC di Budapest Davide Lanzafame, vecchia conoscenza della Serie A dopo essere cresciuto nel vivaio della Juventus, ha parlato anche a proposito della questione allenatore per la Fiorentina nel corso del programma radiofonico Taca La Marca: “Iachini? L’ho avuto a Brescia ed è un allenatore di grande esperienza e con la Fiorentina ha una chance importante per affermarsi. Spalletti è un ottimo tecnico e se dovesse andare a Firenze potrebbe riportare il club viola in alto”.