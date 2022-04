Lapo Elkann: “Stasera si va per vincere, che sia una partita cotta e mangiata”. Una battuta di una banalità unica

Sono in diversi a prefigurare un futuro da presidente della Juventus per Lapo Elkann. Intanto uno dei rampolli della famiglia Agnelli ha deciso di lanciare il suo messaggio in vista di Juventus-Fiorentina di stasera.

Ne è uscita fuori una battuta banale che può giusto far ridere due o tre persone in Italia: “Caro Mister e cari giocatori – ha scritto su Twitter – Stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata” con tanto di emoticon con la bistecca, per accostarla alla Fiorentina.