Laporta è il nuovo presidente del Barcellona: fu proprio lui a “scoprire” uno dei flop della storia recente della Fiorentina

Il Barcellona ha appena ufficializzato Joan Laporta come nuovo presidente. Per uscire dalla crisi il club catalano si affida a chi in passato l’ha reso glorioso, contribuendo alla vittoria di innumerevoli trofei tra cui quattro campionati e due Champions League.

Ma la storia di Laporta si incrocia anche con quella della Fiorentina. Il merito, o forse dovremmo dire demerito, è di un certo Keirrison che con la maglia viola collezionò 10 presenze e 2 gol nel 2010. Ma il ragazzo, rivelatosi poi tutto fuorché un fenomeno, fu portato in Europa proprio da Laporta che nel 2009 spese ben 14 milioni per prelevarlo dal Palmeiras e farlo sbarcare al Camp Nou.

Risultato: Keirrison fu mandato subito in prestito, prima al Benfica e poi proprio alla Fiorentina. Così fino alla scadenza del contratto, alla quale arrivò con ben… zero presenze con la maglia del Barcellona che tanto lo aveva pagato. Un vero e proprio flop all’interno della straordinaria esperienza di Laporta a Barcellona, di cui curiosamente la Fiorentina ha fatto parte a modo suo.