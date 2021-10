L’appello dell’Accvc: “Non danneggiamo la Fiorentina, Vlahovic opportunista ma mettiamo da parte l’ovvio per tutta la partita”

Un’indicazione delle idee di parte del tifo viola la dà il presidente dell’Accvc, Filippo Pucci, che tramite Facebook ha lanciato la sua idea nell’approccio a Dusan Vlahovic:

“In merito al comportamento dei calciatori, penso che tutti i tifosi siano concordi nel definirlo scorretto e opportunista. Finché vestirà la maglia viola però dobbiamo pretendere il massimo dell’impegno. Non dobbiamo, facendo emergere il nostro disappunto, danneggiare la Fiorentina perché la squadra in questo momento ha bisogno anche di lui. Sosteniamola e mettiamo da parte l’ovvio per tutta la partita perché, come dicevano grandi tifosi viola come Mario Ciuffi e Mario Fantechi, i giocatori passano, la Fiorentina rimane”.