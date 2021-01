L’appello di Nardella agli archistar: “Se volete essere coerenti, fatevi avanti sul Franchi. Noi fiorentini non ci accontentiamo di sopravvivere” VIDEO FN

Al termine della conferenza stampa sul futuro dello stadio Franchi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rivolto un appello agli archistar.

Queste le sue parole: “Faccio un appello ai grandi archistar che hanno firmato la lettera per salvare il Franchi. Bene, adesso il Franchi è salvo ma gli dobbiamo dare una vita perché noi fiorentini non ci accontentiamo di sopravvivere. Non vogliamo uno stadio da salvare, ma che diventi un esempio a livello mondiale. Oltre alle lettere per salvare il Franchi, mettete la firma anche sui vostri progetti. Fatevi avanti perché se volete essere coerenti con quanto detto, il modo migliore è quello di avanzare dei progetti e abbracciare con coraggio questa sfida. Ci sarà da tutelare quello che c’è, ma anche da aggiungere strutture nuove così da avere uno stadio che sia un grande gioiello architettonico e culturale, ma anche un luogo all’avanguardia per giocare a calcio“.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: