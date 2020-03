L’appello importante lanciato da Duncan

Attraverso Ghana Football Association, il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha lanciato un importante appello per i suoi connazionali: “È davvero triste che i ghanesi stiano vivendo il Covid-19 proprio in questo momento e posso assicurarvi che l’Italia ha vissuto il peggio nell’ultimo mese e mezzo, ma al momento, garantisco che la situazione è molto tranquilla e stiamo bene. La situazione ora è abbastanza migliorata, quindi vorrei cogliere l’occasione per invitare tutti i ghanesi a prendere le precauzioni necessarie per aiutare a limitare la diffusione del virus per garantire una migliore salute in Ghana”.