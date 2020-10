L’arbitro che ha espulso Chiesa? E’ finito a fare il quarto uomo in Serie B

L’arbitro Francesco Fourneau è stato tra i protagonisti della sfida di sabato sera tra Crotone e Juventus. Il direttore di gara, infatti, ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa nel primo tempo, mentre nella ripresa ha espulso Federico Chiesa e ha poi annullato per fuorigioco la rete della vittoria di Morata.

In molti sui social avevano ironicamente previsto come per Fourneau ci sarebbe stata una declassazione immediata. Che è infatti arrivata subito, visto che il fischietto di Roma è stato scelto come quarto uomo per Reggina-Cosenza, in programma domani sera alle 21.