L’arcivescovo di Salerno in visita a Firenze per Betori… e per la sua Fiorentina?

Non tutti forse sapranno che l’arcivescovo della diocesi di Salerno, Andrea Bellandi, è tifoso della Fiorentina. Il Monsignor Bellandi, infatti, è nato a Firenze, il 22 ottobre 1960, e all’età di diciannove anni è entrato nel Seminario Arcivescovile fiorentino per gli studi in preparazione del presbiterato. Quest’oggi, inoltre, è in visita a Firenze per incontrare l’arcivescovo del capoluogo toscano, Giuseppe Betori.

Ma (forse) c’è anche di più. Bellandi, infatti, da tifoso viola qual è, dovrebbe – sottolineiamo il condizionale – essere in tribuna allo stadio stasera insieme a Betori, che spesso e volentieri si reca al ‘Franchi‘ per seguire le partite della sua squadra del cuore. Un Fiorentina-Salernitana alla presenza degli arcivescovi insomma. E che dire, per risollevare la classifica di questa Fiorentina non c’è che sperare in un aiuto dall’alto!