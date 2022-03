L’Argentina di Nico Gonzalez e Quarta attende il Venezuela. I rischi di una partita che vale come un’amichevole

Nella notte italiana (ore 00:30) andrà in scena l’Argentina dei viola Nico Gonzalez e Martinez Quarta. L’Albiceleste, già sicura di un posto ai Mondiali (secondo posto alle spalle del Brasile) ospita il Venezuela ultimo nel girone, in una gara di qualificazione al Qatar che vale però alla pari di un’amichevole.

L’attenzione dei tifosi della Fiorentina sarà rivolta infatti sul minutaggio che il CT Lionel Scaloni potrà concedere ai due giocatori gigliati. Vincenzo Italiano, dopo il problema fisico patito da Piatek con la sua Polonia, non vorrà infatti rinunciare ad uno dei suoi elementi, per di più se il rischio di un infortunio può scaturire da una gara che non ha di fatto nulla in palio.