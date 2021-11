L’Argentina dirama la lista dei convocati: c’è Martinez Quarta, Nico Gonzalez…

L’Argentina ha appena diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2022. Tra i giocatori chiamati dal ct Scaloni figurano anche i calciatori della Fiorentina Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez. Se per il difensore la chiamata era scontata, lo stesso non si può dire dell’attaccante che attualmente è indisponibile in quanto ancora positivo al covid.

La speranza di Scaloni è che Gonzalez si negativizzi da qui alla prossima settimana, in modo da averlo a disposizione. Per la Fiorentina, che quasi sicuramente non potrà contare su di lui contro la Juventus, sarebbe una mezza beffa visti i soliti problemi che contraddistinguono i giocatori sudamericani dopo le pausa per le Nazionali.