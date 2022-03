L’Argentina esalta Nico Gonzalez: “Tra gli irrinunciabili di Scaloni”. E la Fiorentina lo aspetta il più veloce possibile

“Giunto quasi nella sorpresa generale, oggi Nico Gonzalez continua ad essere uno degli irrinunciabili di Scaloni“, una definizione del tutto lusinghiera quella riservata dal portale sudamericano TyC Sports, tra i più seguiti in Argentina, all’esterno della Fiorentina. Ieri il mancino viola ha aperto le marcature contro il Venezuela, trovando la sua terza rete con l’Albiceleste e sbloccando la partita. Nel giro della Scaloneta però, Gonzalez c’è da ben prima di arrivare a Firenze: le prime apparizioni risalgono addirittura a quando giocava nella seconda serie tedesca con lo Stoccarda: lì Scaloni sorprese tutti chiamandolo per tre amichevoli ma Nico rispose anche con 2 reti consecutive in gare di qualificazione al Mondiale del Qatar.

L’estate scorsa la conferma in Copa America, con diverse apparizioni e molte anche da titolare. Anche il ct argentino lo sfrutta più sulla sinistra ed anzi, la stampa locale, lo inserisce tra i preferiti del tecnico anche per la duttilità, tutta sulla ‘banda izquierda’ (la fascia sinistra appunto). Tant’è vero che poco prima del gol, Gonzalez aveva sfruttato la rete proprio con un diagonale partito da quella fascia. La Fiorentina lo aspetta di ritorno, auspicando magari un impiego più limitato nella seconda gara con l’Ecuador, nella notte tra mercoledì e giovedì e soprattutto in un celere ritorno dato che domenica ci sarà poi il derby con l’Empoli.