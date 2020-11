L’Argentina non ci sta: ecco il piano per Martinez Quarta

E’ notizia di ieri che l’ASL Toscana Centro ha bloccato i tredici giocatori della Fiorentina convocati dalle rispettive Nazionali. Questo a causa della positività al Covid-19 di Callejon e la conseguente bolla imposta a tutto il gruppo squadra. L’Argentina, però, non ci sta e sarebbe pronta a tutto pur di riuscire a mettere a disposizione del ct Scaloni Lucas Martinez Quarta per le prossime sfide dell’Albiceleste. Secondo quanto riportato da Olé, se il tampone effettuato in mattinata dal difensore dovesse uscire negativa, la Federcalcio argentina si muoverebbe per garantire a Quarta la possibilità di raggiungere il Sudamerica con un volo privato. Naturalmente, il tutto passerà per l’ASL che se non dovesse cambiare idea, non concederà a Quarta – così come agli altri nazionali della Fiorentina – la possibilità di rispondere alla convocazione.

