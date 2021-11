L’Argentina “sconvoca” Nico Gonzalez: l’attaccante della Fiorentina rimarrà a Firenze

Nico Gonzalez è ancora positivo al Covid-19. Per questo la nazionale argentina ha deciso di comunicare alla Fiorentina di aver di fatto “sconvocato” l’attaccante viola dai convocati di mister Scaloni per i prossimi impegni.

L’esterno ex River Plate rimarrà dunque a Firenze in attesa della sua negativizzazione, per poi tornare a disposizione di mister Italiano per preparare la sfida contro il Milan in programma sabato 20 novembre.

Questo l’annuncio ufficiale: