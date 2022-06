L’Argentina travolge l’Italia nella “finalissima” a Wembley. Pochi minuti per Nico Gonzalez

Questa sera era in programma a Wembley la finalissima tra Italia, campione d’Europa, e Argentina, campione d’America. La partita è finita 3-0 per Messi e compagni, con le reti nel primo tempo di Lautaro Martinez e Di Maria e all’ultimo minuto di Dybala.

Prestazione sontuosa dell’Argentina, che a più ripresa ha sfiorato la goleada fermata solo da Donnarumma. Quasi inesistente invece l’Italia, in totale crisi sotto tutti i punti di vista. Partito dalla panchina, l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez è entrato in campo solo per il recupero finale. Cinque minuti prima, spazio anche per l’ex capitano viola German Pezzella.