L’Argentina vince facile con l’Honduras ma Scaloni rispetta l’iter di recupero di Gonzalez

Niente campo e neanche panchina per Nico Gonzalez nella notte, con l’Argentina che era impegnata in amichevole contro l’Honduras in uno degli ultimi test pre Mondiale: successo agevole per 3-0 con la doppietta di Messi e la rete di Lautaro Martinez. L’attaccante della Fiorentina è stato risparmiato da Scaloni e vedremo se troverà qualche minuto nel secondo test di mercoledì notte contro la Giamaica. Il problema comunque non è tanto il minutaggio, che anzi a Nico farebbe anche comodo, quanto la trasferta transoceanica da cui poi farà ritorno a Firenze.