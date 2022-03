Largo al ‘falso nueve’ in salsa viola. Quella soluzione estrema…che non ha dato i risultati sperati

Altro gol con la maglia della Fiorentina per Piatek. E di questo non si può che essere contenti. Però, dopo la rete realizzata, non sappiamo dirvi se più per demeriti personali o per dinamiche di squadra, il polacco è stato sostanzialmente una comparsa.

Con la gara bloccata e con l’ex Genoa e Milan fuori dal gioco, Italiano ha allora optato per una soluzione estrema, una strada che non aveva mai percorso finora: fuori Piatek, dentro Gonzalez e non Cabral. Largo al ‘falso nueve’ in salsa viola.

“La scelta di Gonzalez prima punta? Speravo in qualche situazione in verticale, dove Nico è velocissimo”. Eh sì, sperava Italiano. Ma le speranze sono rimaste tali, perché la realtà è stata diversa. Anche l’argentino non ha praticamente toccato palla nei pochi minuti in cui è stato in campo e si è fatto più vedere per lo scontro verbale con Faraoni che per qualche giocata sul campo.

La mossa particolare, in questo caso, non ha dato i frutti sperati e il gol resta ancora una chimera per Gonzalez. Così, tanto per gradire, ricordiamo che l’ultima rete da lui segnata risale al 24 ottobre 2021. Un’eternità di tempo fa per uno che invece ha grandi doti come lui.