L’Aris Limassol continua la sua marcia da imbattuto e Kokorin dà il suo contributo

A Cipro Aleksandr Kokorin sembra finalmente aver trovato una dimensione che gli si confà per contesto tecnico e fisico: il suo Aris Limassol ieri ha vinto per 1-0 in casa dell’Apoel Nicosia, con un gol di Caju al 18′. Il russo è entrato al 46′ e si è fatto notare con un sinistro alto da posizione defilata e poi con un bello scambio, concluso da Spoljaric. Kokorin a fine stagione tornerà comunque alla Fiorentina dopo il prestito.