Non si ferma l’attività calcistica a Cipro in occasione dei Mondiali in Qatar e oggi era impegnato l’Aris Limassol di Aleksandr Kokorin. L’attaccante in prestito dalla Fiorentina però non ha fatto parte della spedizione dei suoi, che hanno vinto per 2-0 sul campo dell’Anorthosis. Il russo ha dato comunque il suo contributo fin qui con 5 reti in 10 partite e l’Aris ha confermato il terzo posto, davanti all’AEK Larnaca dell’ex viola Tomovic.