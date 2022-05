L’arma in più di Italiano per l’Europa

In vista del finale di stagione che vede la Fiorentina in piena lotta per l’Europa, una delle carte a disposizione di Vincenzo Italiano si chiama Riccardo Saponara. Nel corso di questa stagione il trequartista, riadattato come esterno dal tecnico viola, ha segnato tre gol e servito altrettanti assist.

Non finisce qua, visto che l’ex Empoli è stato autore di tanti ricami d’autore mai fini a sé stessi e in cui invece c’è la firma di chi sa associare la sostanza all’estetica. Per questo motivo, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, Italiano si affida spesso a Saponara.

I due si sono conosciuti nella passata stagione a La Spezia e il loro rapporto si è consolidato nel corso di questo campionato in riva all’Arno. C’è bisogno anche di Ricky per centrare l’Europa, poi ci sarà tempo per discutere del rinnovo del contratto. In tal senso, Saponara ha le idee chiare: “La Fiorentina e Firenze mi sono entrate nel cuore”.