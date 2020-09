L’arrivo di Bonaventura al centro sportivo. Pronto ad accoglierlo Iachini e compagni

Dopo le visite mediche di rito sostenute nel primo pomeriggio, il nuovo acquisto Giacomo Bonaventura è già arrivato al Centro Sportivo Davide Astori, pronto a conoscere i suoi nuovi compagni oltre a mister Iachini. La sua nuova avventura in viola può cominciare in attesa della firma del contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi due anni.

