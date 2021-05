“L’arrivo di Gattuso una garanzia per la Fiorentina. Con lui rimarrebbe Vlahovic, attenzione a Dragowski…”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Quello per il Napoli non era rigore, come quelli dati in Juventus-Inter. Milenkovic non danneggia l’azione, Rrahmani cade perché trattenuto o si butta? Da una parte c’è la sciocchezza del serbo, dall’altra una furbata del difensore di Gattuso. Sono dispiaciuto per il ko, ma contento allo stesso tempo perché la Juventus ad oggi è fuori dalla Champions League”.

Continua così Cecchi: “Nelle ultime giornate lo scandalo è stato il non giocare tutte le partite nello stesso orario. Gattuso? Sarei molto contentissimo se arrivasse lui, è un grande allenatore. Il suo è un calcio intelligente e offensivo: sta per andare in Champions e verrebbe alla Fiorentina. Significherebbe che crede in Commisso e questo sarebbe una garanzia per tutti. Inoltre, resterebbe Vlahovic e in più arriverebbe qualcuno di forte. Dragowski? Potrebbe andarsene, a Gattuso piacciono i portieri bravi con i piedi e lui non lo è”.